Der Tag mit Jenny Friedrich-Freksa Werben um neues Vertrauen in die Impfkampagne

Moderation: Anke Schaefer

Die Kulturjournalistin Jenny Friedrich-Freksa ist Chefredakteurin der Zeitschrift "Kulturaustausch". (Max Lautenschläger)

Impfen mit Astrazeneca wird für Menschen unter 60 Jahren eingeschränkt. Die Bundesregierung versucht dem zunehmenden Vertrauensverlust in der Bevölkerung entgegen zu wirken. Die Infektionszahlen steigen.

Mit der Entscheidung, Corona-Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca für unter 60-jährige auszusetzen, verliert die Impfkampagne in Deutschland erneut an Fahrt. Die Verunsicherung ist bei vielen Menschen groß. Wir sprechen darüber mit der Journalistin Jenny Friedrich-Freksa, Chefredakteurin der Zeitschrift "Kulturaustausch".

Weitere Themen der Sendung:

Testen und Treffen: Der Wunsch nach Nähe lässt sich schwer regeln

Studie: Frauengleichstellung fällt in Deutschland schwer

Ausblick: Artensterben und kollabierende Ökosysteme

Natürliche Ordnung: Das Verhältnis von Mensch und Tier

Jubiläum: 40 Jahre Hörspiel-Serie TKKG

Die Journalistin Jenny Friedrich-Freksa, geboren 1974 in Berlin, studierte Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Hochschule der Künste Berlin. Nach Auslandsaufenthalten in Paris, Genf und Rom arbeitete sie mehrere Jahre für die "Süddeutsche Zeitung" in München. Seit 2005 ist sie Chefredakteurin der Zeitschrift "Kulturaustausch" in Berlin. Herausgeber des monatlich erscheinenden Magazins ist das Institut für Auslandsbeziehungen.