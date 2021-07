Der Tag mit Jenny Friedrich-Freksa Weltraumkommando der Bundeswehr: Sind wir abhängig vom All?

Moderation: Jana Münkel

Die Journalistin Jenny Friedrich-Freksa ist Chefredakteurin der Zeitschrift "Kulturaustausch" in Berlin. (dpa)

In der Bundeswehr nimmt heute das neue Weltraumkommando seinen Dienst auf. Wie wichtig ist das All als Einsatzort? Darüber diskutieren wir mit unserem Gast, der Journalistin Jenny Friedrich-Freksa. Außerdem: Impfpflicht-Debatte, Tempolimit, Antiziganismus-Bericht und fehlende Freiheitsrechte in Polen.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer stellt heute das neue Weltraumkommando der Bundeswehr in Dienst. Strategen glauben, dass die Nutzung des Weltraum ein Schlüsselfaktor beim Schutz kritischer Infrastruktur sowie wichtiger Kommunikationssystem ist. Sind moderne Gesellschaften also abhängig vom All? Darüber diskutieren wir mit unserem Gast, der Journalistin Jenny Friedrich-Freksa.

Weitere Themen in der Sendung:



Spritze oder Jobverlust. Debatte um Impfpflicht in Gesundheitsberufen

Verkehr und Klimaschutz. Brauchen wir ein Tempolimit?

Zusammenleben mit Sinti und Roma. Was sagt der Antiziganismus-Bericht?

Fehlende Freiheitsrechte. Polen, warum bist du falsch abgebogen?

Die Journalistin Jenny Friedrich-Freksa, geboren 1974 in Berlin, studierte Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Hochschule der Künste Berlin. Nach Auslandsaufenthalten in Paris, Genf und Rom arbeitete sie mehrere Jahre für die "Süddeutsche Zeitung" in München. Seit 2005 ist sie Chefredakteurin der Zeitschrift "Kulturaustausch" in Berlin. Herausgeber des monatlich erscheinenden Magazins ist das Institut für Auslandsbeziehungen.