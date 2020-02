Der Tag mit Jenni Zylka Wer ist der Richtige für den CDU-Parteivorsitz?

Moderation: Axel Rahmlow

Die Partei erscheint zerrissen und programmatisch unklar. Dann fehlt auch noch die Führung. Drei Männer werden derzeit für den CDU-Parteivorsitz gehandelt - ist der richtige dabei? Außerdem in der Sendung: die Münchner Sicherheitskonferenz, Attac, die Oscars und die Miss-Germany-Wahl.

Annegret Kramp-Karrenbauer hat Anfang der Woche ihren Rückzug vom CDU-Parteivorsitz angekündigt. Auch als Kanzlerkandidatin ist sie damit aus dem Rennen. Als aussichtsreiche Kandidaten für die Nachfolge gelten der ehemalige Unionsfraktionschef Friedrich Merz, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sowie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Doch neben der Uneinigkeit über die Führung ringt die CDU auch mit ihrem inhaltlichen Profil.

Zwischen Hochmut und Demut - Die Führungskrise der CDU. Darüber sprechen wir mit der Journalistin Jenni Zylka.

Weitere Themen in der Sendung:

- Europa first? Macron auf der Sicherheitskonferenz in München

- 20 Jahre Attac - Wieviel Einfluss hat das Netzwerk noch?

- Die Oscars 2020 - Aufbruchstimmung, ein bisschen ...?

- Von wegen Feminismus - Das "Rebranding" der Miss Germany

Jenni Zylka, geboren 1969 in Osnabrück, ist Schriftstellerin, freie Journalistin und Moderatorin, sie lebt in Berlin. Zylka war regelmäßig Jurorin für den Grimme-Preis und Filmsichterin für die Berlinale.