Der Tag mit Jenni Zylka EU-Sondergipfel in der Coronakrise: Solidarität um jeden Preis?

Moderation: Anke Schaefer

Die Journalistin Jenni Zylka (Deutschlandradio / Andreas Buron)

Wie soll die Wirtschaft in der Coronakrise wieder aufgebaut werden? Darum geht es beim EU-Sondergipfel. Mit der Journalistin Jenni Zylka sprechen wir außerdem über die Umbenennung der Country-Band Dixie Chicks und den größten Steinmeteoriten Deutschlands.

Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder beraten auf einem Sondergipfel in Brüssel über den geplanten Wiederaufbaufonds für schwer von der Coronakrise betroffene Staaten.



Konkret geht es um den Vorschlag der EU-Kommission, 750 Milliarden Euro an den Finanzmärkten aufzunehmen und das Geld in ein Konjunktur- und Investitionsprogramm zur Bewältigung der Wirtschaftskrise zu stecken.

Darüber sprechen wir mit der Journalistin Jenni Zylka.

Die weiteren Themen der Sendung:

- BVerfG zu Bestandsdatenauskunft zur Gefahrenabwehr

- Chicks ohne Dixie - Rassismusdebatte und Umbenennungen am Beispiel einer Country-Band

- Drohmails und NSU 2.0 - Hessen stellt Massnahmenkatalog vor

- Größter Steinmeteorit Deutschlands wird vorgestellt

Jenni Zylka, geboren 1969 in Osnabrück, ist Schriftstellerin, freie Journalistin und Moderatorin, sie lebt in Berlin. Zylka war regelmäßig Jurorin für den Grimme-Preis und Filmsichterin für die Berlinale.