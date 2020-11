Der Tag mit Jenni Zylka Corona-Maßnahmen: Schulen rücken in den Fokus

Moderation: Anke Schaefer

Die Journalistin und Autorin Jenni Zylka analysiert und kommentiert die Themen des Tages. (imago/Sven Simon)

Schulen sollen in der Pandemie möglichst offenbleiben. Doch wie ist das machbar? Ein Corona-Impfstoff ist in Sicht. Ministerin Giffey verzichtet auf ihren Doktortitel. Zeigt Trump erste Einsicht in seine Niederlage? Und: Jammert die Kultur zu viel?

Die Schulen in Deutschland sollen unbedingt offenbleiben, auch wenn die Zahl der Corona-Infektionen weiter steigt. Vor der Bund-Länder-Schalte am kommenden Montag fordert der SPD-Politiker Karl Lauterbach darum eine Klassenaufteilung an den Schulen. Eine Fortsetzung des bisherigen Betriebs werde sonst zu einem hohen Risiko für Kinder, Lehrpersonal, Eltern und Großeltern.

Wie soll der Unterricht künftig aussehen? Welche zusätzlichen Maßnahmen sind nötig? Darüber sprechen wir mit der Journalistin und Schriftstellerin Jenni Zylka.

Weitere Themen der Sendung:

Corona-Impfstoff in Sicht: Zwischen Euphorie und Skepsis

Flucht nach vorn: Bundesfamilienministerin Franziska Giffey verzichtet auf ihren Doktortitel

USA: Folgt auf die Realitätsverweigerung nun eine erste Einsicht der Niederlage bei Donald Trump?

Übertriebenes Gejammer: "Kulturschaffende sind natürlich nicht systemrelevant"

Jenni Zylka, geboren 1969 in Osnabrück, ist Schriftstellerin, freie Journalistin und Moderatorin, sie lebt in Berlin. Zylka war regelmäßig Jurorin für den Grimme-Preis und Filmsichterin für die Berlinale.