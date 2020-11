Der Tag mit Ijoma Mangold Was kommt nach dem Lockdown light?

Ijoma Mangold im Gespräch mit Korbinian Frenzel

Ijoma Mangold, Redakteur bei der Wochenzeitung "Die Zeit", ist zu Gast bei Studio 9. (Deutschlandradio/Christian Kruppa)

Heute diskutieren Kanzlerin und Ministerpräsidenten über die Corona-Maßnahmen: verschärfen, lockern oder erstmal weiter so? Außerdem: Wird Asien mit dem weltgrößten Freihandelsabkommen zum Role Model für die EU? Und: Kann Merz Kanzler?

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder treffen sich heute zum virtuellen Coronagipfel: Sie blicken auf die ersten Ergebnisse des Teil-Lockdowns im November und beraten, mit welchen Maßnahmen das Infektionsgeschehen weiterhin eingedämmt werden soll.

Bereits bekannt ist, dass das Kanzleramt auf strengere Coronaregeln setzt. Aus einer vorab veröffentlichten Beschlussvorlage geht hervor, dass es unter anderem die Kontaktbeschränkungen verschärfen will: So sollen sich Kinder und Jugendliche nur noch mit einem festen Freund in der Freizeit treffen. Private Verabredungen sollten sich generell auf einen weiteren Hausstand beschränken. Auf private Feiern soll bis zum Weihnachtsfest ganz verzichtet werden.

Wie geht es weiter nach dem Lockdown light im November? Und ist es richtig, wie diese Entscheidungen zustande kommen, nämlich durch die Exekutive, ohne die Parlamente? Darüber sprechen wir mit dem Journalisten Ijoma Mangold.

Weitere Themen der Sendung:

Trumps letztes Aufbäumen? Die Zeit des Übergangs in den USA

Größtes Freihandelsabkommen der Welt: Asien bald Role Model für die EU?

Merz, Scholz, Baerbock bei Anne Will: Schaulaufen für die K-Frage?

Kunstfälschungen: Gerichtsstreit um angebliches Werk von Günther Uecker

Ijoma Mangold, geboren 1971 in Heidelberg, ist kulturpolitischer Korrespondent im Feuilleton der Wochenzeitung "Die Zeit". Mangold arbeitete zuvor bei der "Berliner Zeitung" und der "Süddeutschen Zeitung" und studierte Literaturwissenschaft und Philosophie. Im September erschien sein Buch "Der innere Stammtisch. Ein politisches Tagebuch".