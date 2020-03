Der Tag mit Hedwig Richter Wie lässt sich die Krise an der griechisch-türkischen Grenze lösen?

Moderation: Korbinian Frenzel

Die Historikerin Hedwig Richter. (imago stock&people/Uwe Koch)

Die Folgen des Coronavirus, die Flüchtlingssituation zwischen EU und Türkei und der landesweite Protest der Mexikanerinnen gegen die zahlreichen Frauenmorde im Land: Darüber sprechen wir mit der Historikerin Hedwig Richter.

Schwierige Gespräche erwarten die EU-Spitze am heutigen Montag: Beim Besuch des türkischen Staatspräsidenten Erdogan soll es um die Flüchtlingskrise an der griechisch-türkischen Grenze gehen. Gleichzeitig trifft in Berlin der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammen. Kommt jetzt Bewegung in die festgefahrene Situation? Darüber sprechen wir mit der Historikerin Hedwig Richter, Professorin für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München.

Außerdem in der Sendung:

- Coronavirus - wie leben in einer Geistergesellschaft?

- Offener Brief gegen Woody Allen-Buch - sollte Rowohlt nachgeben?

- Lehrerinnen und Lehrer im Dauerstress - versagt das System?

- Protest gegen Femizide - in Mexiko ist heute "Tag ohne Frauen"

Die Historikerin Hedwig Richter ist seit 2019 Professorin für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität der Bundeswehr München. Zuvor forschte sie am Hamburger Institut für Sozialforschung und war Privatdozentin an der Universität Greifswald. Richter studierte Geschichte, deutsche Literatur und Philosophie an der Universität Heidelberg, der Queen's University Belfast sowie der Freien Universität Berlin. Sie beschäftigt sich unter anderem mit europäischer Geschichte, Geschlechterfragen sowie Demokratie- und Diktaturforschung.