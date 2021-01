Der Tag mit Hedwig Richter Was würde ein Mega-Lockdown mit unserer Wachstumsfixiertheit machen?

Mit der Historikerin Hedwig Richter diskutieren wir außerdem über die umstrittene Bewertung des Deutschen Reichs. (Deutschlandradio/ Christian Kruppa)

Alle Räder stehen still, weil das Coronavirus es so will? Ein "Mega-Lockdown" könnte der Wachstumskritik neue Nahrung geben. Steckt in der Krise in den USA auch eine Chance? Wie demokratisch ist der Kandidaten-Schaulauf bei der CDU? Unsere Themen mit der Historikerin Hedwig Richter.

Längere Schul- und Kitaschließungen, noch mehr Home-Office, Kontaktsperren: Vor allem die hoch ansteckenden neuen Corona-Mutationen bereiten der Politik Sorgen und lassen sie über drastische Verschärfungen der bereits bestehenden Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie nachdenken. Wir diskutieren mit der Historikerin Hedwig Richter darüber, was ein solcher Mega-Lockdown für unsere Wachstumsfixiertheit bedeuten könnte. Könnte er uns lehren, dass es auch mit weniger Wirtschaftswachstum geht?

"Festung Kapitol" vor Bidens Amtseinführung: Steckt in der Krise eine Chance?

Das deutsche Kaiserreich: exotisiert oder verharmlost?

Röttgen, Spahn oder Laschet: Wer könnte CDU-Chef werden?

CDU-Parteivorsitz: Wie demokratisch ist die neue Tradition des Kandidaten-Schaulaufs?

Die Historikerin Hedwig Richter ist seit 2019 Professorin für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität der Bundeswehr München. Zuvor forschte sie am Hamburger Institut für Sozialforschung und war Privatdozentin an der Universität Greifswald. Richter studierte Geschichte, deutsche Literatur und Philosophie an der Universität Heidelberg, der Queen's University Belfast sowie der Freien Universität Berlin. Sie beschäftigt sich unter anderem mit europäischer Geschichte, Geschlechterfragen sowie Demokratie- und Diktaturforschung.