Der Tag mit Harald Welzer Was bringt die "neue Zeit" nach dem Brexit?

Moderation: Harald Welzer

Der Soziologe, Sozialpsychologe und Publizist Harald Welzer (imago/Metodi Popow)

Die Brexit-Kampagne setzte auf Lügen und war erfolgreich. Was sind die Lehren? Außerdem sprechen wir mit dem Publizisten Harald Welzer über das Impeachment gegen Trump, die Erinnerung an die Befreiung von Auschwitz und den Medienrummel zum Coronavirus.

In unserem Wochenrückblick mit dem Publizisten Harald Welzer schauen wir auf diese Themen:



- It's over: Großbritannien hat die EU verlassen

- Impeachment so gut wie aussichtslos: Warum Trump weiter US-Präsident bleiben wird

- 75 Jahre Befreiung von Auschwitz: Sind unsere Formen des Gedenkens wirkungslos?

- Coronavirus: Der Teufelskreis der Medienberichte

- Fridays For Future: Wie Klimaschutz die Jugend politisiert

Harald Welzer ist der Direktor von "Futurzwei – Stiftung Zukunftsfähigkeit" und Honorarprofessor für Transformationsdesign an der Universität Flensburg.