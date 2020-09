Der Tag mit Hans Dieter Heimendahl Immer dieselben Gäste in den Polit-Talkshows?

Wir sprechen über die Konflikte im deutsch-russischen Verhältnis. Weitere Themen: Green Shipping, eine Studie über Talkshowgäste, Coronakonzepte für Theater und Orchester und das deutsche Bildungssystem in der neuen OECD-Studie.

Die Fronten verhärten sich zunehmend: Belarus und der Giftanschlag auf den Kremlkritiker Nawalny sind zwei "Baustellen", die das Verhältnis zwischen Deutschland/EU und Russland belasten. Gibt es einen Ausweg aus dem Dilemma? Darüber und über folgende Themen sprechen wir mit Hans Dieter Heimendahl, dem Kulturkoordinator des Deutschlandradio:

Green Shipping gegen Dreckschleudern auf See: Die EU-Verkehrsminister beraten über Klima- und Umweltschutz in der Schifffahrt.





Immer dieselben Talking Heads? Das Progressive Zentrum veröffentlicht eine Studie zu Talkshowgästen.





Auf der Suche nach Konzepten - Theater und Konzerte in Corona-Zeiten





Die zwei Gesichter unseres Bildungssystems - Deutschland in der aktuellen OECD-Studie

Hans Dieter Heimendahl, geboren 1965 in Bremen, studierte Philosophie und Germanistik an der Freien Universität Berlin und an der Cornell University in New York. Heimendahl war nach einem Volontariat beim Sender Freies Berlin (SFB) für mehrere Rundfunksender und Zeitungen, darunter das Deutschlandradio, die Süddeutsche Zeitung, die Berliner Zeitung und die taz, journalistisch tätig. Bis zum Frühjahr 2020 war er Programmleiter von Deutschlandfunk Kultur. Seither ist er Kulturkoordinator des Deutschlandradio.