Der Tag mit Hajo Schumacher Suche nach CDU-Vorsitzenden: Kann Team eine Lösung sein?

Moderation: Korbinian Frenzel

Der Journalist Hajo Schumacher ( imago images / Future Image / C. Hardt )

Bei der CDU kursiert derzeit die Idee, die Parteispitze mit einem Team zu besetzen. Kann ein Führungsteam die Lösung sein? Das fragen wir unseren Gast Hajo Schumacher. Außerdem in der Sendung: Regierungsbildung in Erfurt, Rechtsterrorismus, Pegida sowie #tradwife.

Bei der Suche nach einer neuen CDU-Spitze wird innerhalb der Partei auch über eine Teamlösung diskutiert. Den Gedanken brachte Parteivize Thomas Strobl am Sonntagabend im ZDF-"heute-journal" auf. "Es könnte ja auch sein, dass wir uns in den nächsten Tagen darum bemühen, ein Team zu bilden, in dem die Stärken aller drei Bewerber zur Geltung kommen", sagte er.

Für die Nachfolge von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer werden derzeit drei Kandidaten gehandelt: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz sowie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.

Doppel- oder Dreifachspitze bei der CDU? - Darüber sprechen wir mit unserem Studiogast, dem Journalisten Hajo Schumacher.

Außerdem in der Sendung:

- Regierungsbildung in Erfurt: Glaubensbekenntnisse statt inhaltlicher Debatten?

- Schlag gegen mutmaßlich rechten Terror: Warum nur eine Meldung unter vielen?

- 200. Kundgebung von PEGIDA in Dresden: Wie groß ist der Einfluss noch?

- #tradwife feiert die Hausfrau: Sind Hausfrauen glücklicher als andere Frauen?

Hajo Schumacher, geboren 1964 in Münster, arbeitete von 1990 bis 2000 beim Nachrichtenmagazin "Spiegel". Später leitete er die Redaktion des Lifestyle-Magazins "Max". Heute ist er als freier Journalist und Autor für Tageszeitungen, Magazine, Hörfunk, Online und Fernsehen in Berlin tätig. Zuletzt erschien sein Buch "Männerspagat: Wie wir mit Offenheit, Respekt und Leidenschaft die alten Rollen überwinden".