Der Tag mit Hajo Schumacher Harter Lockdown: Besser spät als nie?

Moderation: Korbinian Frenzel

Hajo Schumacher ist freier Journalist und Buchautor. (imago / Metodi Popow)

Unsere Themen: Ab Mittwoch herrscht Lockdown, doch eine langfristige Perspektive fehlt bisher. Eine Studie zeigt die geänderte Debattenkultur durch die AfD. Die Entscheidung über den CDU-Vorsitz rückt näher. Und: Tagesschau-Sprecher Jan Hofer geht.

Der Lockdown light hat kaum etwas gebracht: Diese Erkenntnis setzte sich in den vergangenen Tagen bei immer mehr Politikerinnen und Politikern durch. Und so ging es am Sonntag schnell: Bund und Länder beschlossen schärfere Maßnahmen gegen die Pandemie. Sie sollen von diesem Mittwoch an bis zunächst 10. Januar gelten. Doch wie geht es danach weiter? Muss die Corona App verbessert, können Risikogruppen effektiver geschützt werden? Diesen Fragen gehen wir mit unserem Studiogast Hajo Schumacher nach.

Weitere Themen der Sendung:

Debattenkultur im Parlament: Sprachverschiebung durch die AfD?

Rennen um CDU-Parteivorsitz: Wenn zwei sich streiten ...

Der letzte seiner Art? Nur noch einmal Tagesschau mit Jan Hofer

Hajo Schumacher, geboren 1964 in Münster, arbeitete von 1990 bis 2000 beim Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Später leitete er die Redaktion des Lifestyle-Magazins "Max". Heute ist er als freier Journalist und Autor für Tageszeitungen, Magazine, Hörfunk, Online und Fernsehen in Berlin tätig. Sein neues Buch heißt: "Kein Netz ! Geld, Zeit, Laune, Liebe – wie wir unser wirkliches Leben zurück­erobern".