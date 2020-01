Der Tag mit Gunter Gebauer Happy Birthday Grüne!

Moderation: Korbinian Frenzel

Der Philosoph Gunter Gebauer (Bernd Wannenmacher / FU Berlin)

Flugzeugabsturz im Iran - was spricht für einen Abschuss? Frankreich streikt - ist das Land reformfähig? Die Türkei möchte Schulen in Deutschland gründen. Die Grünen werden 40 Jahre alt. Und: Fridays for Future protestiert gegen Siemens.

Die USA, Kanada und Großbritannien halten es für wahrscheinlich, dass der Iran die Boeing 737, die am Mittwoch in der Nähe von Teheran verunglückt ist, abgeschossen hat. Laut den USA wurde das Flugzeug möglicherweise irrtümlich für eine Bedrohung gehalten. Der Iran bestreitet allerdings, dass der Passagierflieger von einer Rakete getroffen wurde - hier heißt es, Grund für den Absturz sei ein technischer Defekt.

Fridays for Future nimmt Siemens ins Visier

Über die Tragödie und ihre möglichen Folgen sprechen wir mit dem Philosophen Gunter Gebauer - er ist heute Gast in unserer Mittagssendung. Auch auf der Themenpalette: In Frankreich wird exzessiv gestreikt - ist das Land überhaupt fähig zu Reformen? In der Türkei gibt es derzeit drei deutsche Auslandsschulen, nun möchte die Türkei solche auch in Deutschland gründen. Die Grünen feiern heute Abend ihr 40-jähriges Bestehen. Und: Fridays for Future nimmt Siemens ins Visier, weil der Konzern am Bau einer australischen Kohlemine beteiligt ist.

Gunter Gebauer ist Philosoph, Sportwissenschaftler und Linguist. Seine Veröffentlichungen decken ein breites Spektrum ab: Von "Wittgensteins anthropologischem Denken" über die "Poetik des Fußballs" bis zu "Sprachen der Emotion". Bis zu seiner Emeritierung 2012 lehrte er Philosophie an der Freien Universität Berlin.