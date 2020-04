Der Tag mit Elisabeth Niejahr Welche Lockerungen beschließt die Bundesregierung?

Moderation: Anke Schaefer

In dieser Sendung bei uns zu Gast: die Journalistin Elisabeth Niejahr. (picture alliance / dpa / Paul Zinken)

Schulen - und was noch? In der Coronakrise stehen erste Lockerungsmaßnahmen an. Weitere Themen: Was der Shutdown mit der Demokratie macht, die Verschärfung des Abtreibungsrechts in Polen und Donald Trumps verkorkstes Management der Coronakrise in den USA.

Schulen und kleine Geschäfte dürften die heißen Kandidaten für mögliche Lockerungen des Coronashutdowns sein, die die Bundesregierung vielleicht schon am heutigen Mittwoch ankündigen wird. Welche dieser Maßnahmen sinnvoll sind und wie lange wir einen weiteren Shutdown noch durchhalten könnten, diskutieren wir mit der Wirtschaftsjournalistin und Co-Geschäftsführerin der Hertie-Stiftung, Elisabeth Niejahr.

Außerdem in der Sendung:

Helfen, teilen, solidarisch sein - nehmen wir die Stimmung in der Coronakrise zu positiv wahr?

Shutdown - eine Gefahr für die Demokratie?

Verschärfung des Abtreibungsrechts in Polen - wie gut geht Protest in einer Pandemie?

Trotz Trumps Coronapannen - warum profitieren die Demokraten nicht?

Elisabeth Niejahr ist seit 2019 Co-Geschäftsführerin der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Zuvor war sie Chefreporterin der "Wirtschaftswoche" und Hauptstadtkorrespondentin der Wochenzeitung "Die Zeit". Niejahr studierte Volkswirtschaft in Köln und Washington, parallel dazu verlief ihre Ausbildung an der Kölner Schule für Wirtschaftsjournalisten. Sie schreibt vor allem über Demografie, Arbeit, Gender und Fragen der politischen Kultur.