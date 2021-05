Der Tag mit Elisabeth Niejahr Maas in Nahost: nur ein Symbolbesuch?

Moderation: Axel Rahmlow

Elisabeth Niejahr, Geschäftsführerin der gemeinnützigen Hertie-Stiftung (Anatol Kotte)

Was kann Außenminister Heiko Maas in Israel erreichen? Welches Gewicht hat Familienpolitik nach dem Giffey-Rücktritt? Warum will die Justizministerin keine Impfpflicht an Schulen? Braucht Deutschland einen Nationalen Sicherheitsrat?

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) ruft Israel und die Hamas zu einem Ende der Gewalt auf. Er ist zu Besuch in Nahost, zu Gesprächen mit dem israelischen Außenminister und dem Staatspräsidenten, aber auch mit Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas. Deutschland unterstütze die internationalen Bemühungen um einen Waffenstillstand, betont Maas. Doch wird er Ergebnisse erzielen können? Darüber diskutieren wir mit Elisabeth Niejahr von der gemeinnützigen Hertie-Stiftung.

Außerdem in der Sendung:

Nach Giffeys Rücktritt: Nackenschlag für die Familien in Coronazeiten?

Keine Impfpflicht in Schulen und Kitas: Warum positioniert sich Lambrecht?

Laschet plädiert für Nationalen Sicherheitsrat: Brauchen wir so ein Gremium?

Elisabeth Niejahr ist Geschäftsführerin der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, ihr Bereich: "Demokratie stärken". Zuvor war sie Chefreporterin der "Wirtschaftswoche" und Hauptstadtkorrespondentin der Wochenzeitung "Die Zeit". Niejahr studierte Volkswirtschaft in Köln und Washington.