Der Tag mit Elisabeth Niejahr Demokratie: Da geht noch was!

Moderation: Korbinian Frenzel

Zu Gast in unserer Mittagssendung: Elisabeth Niejahr. (Anatol Kotte)

Wer hat die beste Idee, um die Demokratie zu stärken? Hochwasser: Können wir noch mehr dagegen tun? 99-Prozent-Steuer auf Pandemiegewinne für die Superreichen: eine Superidee? Und: Soll Deutschland ehemalige Ortskräfte selbst aus Afghanistan holen?

In der Demokratie dürfen alle mitbestimmen. Doch viele Bürgerinnen und Bürger fühlen sich nicht ausreichend beteiligt durch ein Kreuz auf dem Wahlzettel. Wir fragen deswegen unsere Hörerinnen und Hörer: Wünschen Sie sich andere, direktere demokratische Verfahren? Wie viel Vertrauen haben Sie in die Parteien? Was könnte unsere Demokratie lebendiger und vielleicht auch effizienter machen?

Unser Gast im Studio ist Expertin für diese Fragen: Elisabeth Niejahr ist bei der gemeinnützigen Hertie-Stiftung für Projekte zur Demokratieförderung zuständig.

Die weiteren Themen:

Vier Wochen nach dem Hochwasser: Kann es bessere Prävention geben?

Oxfam fordert Notabgabe der Milliardäre zur Linderung der Corona-Folgen: eine populistische Idee?

Soll Deutschland ehemalige Ortskräfte selbst aus Afghanistan holen?

Elisabeth Niejahr studierte Volkswirtschaft in Köln und Washington. Sie ist Geschäftsführerin der gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Zuvor war sie Chefreporterin der "Wirtschaftswoche" und Hauptstadtkorrespondentin der Wochenzeitung "Die Zeit". Niejahr hat jüngst das Buch "Demokratieverstärker: 12 Monate, 21 Ideen: Eine Politikagenda für hier und jetzt" herausgegeben.