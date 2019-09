Der Tag mit Donata Riedel Präsident Trump sieht sich mit den Demokraten im Krieg

Moderation: Korbinian Frenzel

Donata Riedel ist Parlamentskorrespondentin der Wirtschaftszeitung "Handelsblatt". (Deutschlandradio / Mirjam Wlodawer)

Nach den jüngsten Enthüllungen eskaliert der Konflikt zwischen US-Präsident Donald Trump und den Demokraten. Wir sprechen darüber mit der Wirtschaftjournalistin Donata Riedel. Weitere Themen sind die Klimapolitik, die Wahlen in Österreich, die Insolvenz von Thomas Cook und der 85. Geburtstag von Brigitte Bardot.

In die Affäre um das Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ist der US-Ukraine-Gesandte Kurt Volker offenbar tief verwickelt - und nun zurückgetreten. Aber auch US-Außenminister Mike Pompeo gerät zunehmend unter Druck. Bei einem Treffen mit Diplomaten sagte US-Präsident Donald Trump über die Demokraten: "Wir befinden uns im Krieg. Diese Leute sind krank." Wir sprechen darüber mit unserem Studiogast, der Wirtschaftsjournalistin Donata Riedel. Wohin führt diese Schlammschlacht in Washington?

Klima-Aktivistin Greta Thunberg hat in der kanadischen Stadt Montreal zum Abschluss einer internationalen Streikwoche zusammen mit rund einer halben Million Menschen für mehr Klimaschutz demonstriert. Ihr Auftritt bei den Vereinten Nationen in New York war auf unterschiedliche Reaktionen gestoßen. Geht bei der Klimapolitik etwas voran?

ÖVP gilt als Favorit

In Österreich wird am Sonntag gewählt. Trotz der Ibiza-Affäre wird damit gerechnet, dass der ÖVP-Politiker Sebastian Kurz wieder Wahlsieger wird. Interessant wird, mit wem er für diesen Fall die neue Regierung bilden kann. Kurz sei gut beraten, sich nicht noch einmal in eine Koalition mit der FPÖ zu begeben, sagte der österreichische Schriftsteller Michael Köhlmeier heute in unserem Programm.

Touristen verunsichert

Die Pleite des Reiseanbieters Thomas Cook scheint vielen wie ein Vorbote des Brexit-Chaos. Durch die Insolvenz kommt es in vielen Urlaubsorten nun zu Konflikten zwischen Hotels und Gästen. Der Versicherer des Reiseveranstalters will bald Geld an die Hoteliers überweisen, allerdings nur Teilzahlungen. Ist die Pauschalreise noch marktfähig?

Filmikone, Sexsymbol, militante Tierschützerin, aber auch Verfechterin der französischen "Gelbwesten"-Bewegung: Heute wird die Schauspielerin Brigitte Bardot 85 Jahre alt. Ist das von ihr verkörperte Frauenbild inzwischen aus der Mode?

(gem)

Donata Riedel ist Parlamentskorrespondentin der Wirtschaftstageszeitung "Handelsblatt" in Berlin. Ihr Volontariat machte sie bei der "Westdeutschen Zeitung", studierte dann im Anschluss Journalistik und Politikwissenschaften in Dortmund und Hamburg, um zunächst als freie Journalistin für verschiedene Medien zu arbeiten. 1988 bis 1995 war sie Redakteurin bei der "taz", wo sie zuletzt das Wirtschaftsressort leitete. 1995 wechselte Riedel zum "Handelsblatt". Ihr Schwerpunkt in der Berichterstattung liegt bei der Finanz- und Wirtschaftspolitik.