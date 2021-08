Der Tag mit Derek Scally Wann fällt Kabul?

Moderation: Nicole Dittmer

Derek Scally ist Korrespondent der Irish Times in Berlin und einer unseren regelmäßigen Gesprächspartner für die Themen des Tages in der Mittagssendung. (Deutschlandradio / Uta Oettel)

Niemand stellt sich den Taliban in den Weg. Bundestagswahlkampf: ein Kandidat im Aufwind. Der Klimawandel wird deutlich spürbar. Corona: mehr Druck auf die Ungeimpften? Und: Wie gehen wir mit unseren Kindern um?

Die radikalislamischen Taliban haben Kabul weitgehend umstellt. Taliban-Kämpfer lagern inzwischen rund 50 Kilometer entfernt von der afghanischen Hauptstadt. Kabul ist de facto die letzte Bastion der Regierungstruppen, die anderswo kaum oder gar keinen Widerstand geleistet haben.

Die einzigen anderen größeren Städte, die noch nicht von den Taliban eingenommen wurden, sind Dschalalabad, Gardes und Chost. Mit heftigem Widerstand gegen die Islamisten wird dort aber nicht gerechnet.

Die Islamisten scheinen nicht aufzuhalten zu sein. Ist der Machtwechsel in Afghanistan nur noch eine Frage der Zeit? Die dortige Situation analysieren wir in unserer Mittagssendung mit unserem Gast, dem Journalisten Derek Scally.

Die weiteren Themen:

Wahlkampf in Deutschland: Wenn zwei patzen, freut sich der Dritte?

Wärmste Welt aller Zeiten: der Klimawandel schlägt durch

Coronawelle Nummer vier - müssen Ungeimpfte ausgegrenzt werden?

Der Fall Winterhoff: Wie gehen wir mit Kindern um?

Derek Scally, geboren 1977, ist Korrespondent der Zeitung "Irish Times" in Berlin. Er studierte Journalismus an der Dublin City University. Seine Hauptthemen sind deutsche und europäische Politik, Wirtschaft und Kultur. Daneben spricht er in Irland wie in Deutschland regelmäßig in Radio und Fernsehen.