Der Tag mit Derek Scally "Ordeeerrr!" - wie steht es um Großbritanniens Politik?

Derek Scally im Gespräch mit Korbinian Frenzel

Derek Scally (Deutschlandradio / Uta Oettel)

Eigentlich wäre heute ja Brexit-Tag. Stattdessen ein weiterer Aufschub und Neuwahlen im Dezember. Wie es um Großbritannien derzeit steht, besprechen wir mit dem Journalisten Derek Scally. Weitere Themen: Twitter ohne politische Werbung, die Zukunft von Franziska Giffey und die Funktion des Hasses.

Feiern oder Frust schieben - was macht ein irischer politischer Journalist am Tag, an dem der Brexit eigentlich vollzogen werden sollte, aber an dem mal wieder nichts passiert ist. Das fragen wir unseren Studiogast, den Berlin-Korrespondenten der "Irish Times", Derek Scally.

Außerdem in der Sendung:

Twitter will auf politische Werbung verzichten - nur ein PR-Coup?

Boris Johnson und John Bercow - gibt es solche Politiker nur in Großbritannien?

Sie bleibt Dr. Giffey - steht Franziska Giffey nun die große politische Karriere bevor?

Hass mit Hass bekämpfen - ist das die richtige Antwort?

Derek Scally, geboren 1977, ist seit fast 20 Jahren der Korrespondent der Zeitung "Irish Times" in Berlin. Er studierte zuvor Journalismus an der Dublin City University. Seine Haupthemen sind deutsche und europäische Politik, Wirtschaft und Kultur. Er ist häufiger Gast in Radio und Fernsehen, sowohl in Irland wie in Deutschland.