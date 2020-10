Der Tag mit Derek Scally Drohszenario Lockdown: Wer rettet die Kultur?

Moderation: Korbinian Frenzel

Heute bei uns zu Gast: Derek Scally, der Berlin-Korrespondent der Irish Times.

Die Themen: Wie viel Lockdown wirkt gegen Corona? Droht das kulturelle Leben wieder abgewürgt zu werden? Wie vertragen sich Katholizismus und Moderne? Wie sehr provoziert eine Erdogan-Karikatur? Und: Warum ist das DB-Rechenzentrum in der Cloud?

Mit fast 15.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden hat Deutschland in der Coronapandemie einen beunruhigenden Rekord erreicht. Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten stehen unter Handlungsdruck. Ab 4. November drohen weitere Beschränkungen in den Bereichen Gastronomie, Sport, Freizeit, aber auch in der Kultur. Anderenfalls würde das Gesundheitssystem zusammenbrechen, so die Befürchtung. Mit einer Frist zunächst bis Ende November: Ist der Lockdown light das Gebot der Stunde? Das fragen wir den Journalisten Derek Scally.

Weitere Themen der Sendung:

Kultur als Identität des Landes: Wie können wir sie am besten retten?

Proteste gegen Abtreibungsgesetz in Polen: Katholizismus und Moderne

Titelblatt von Charlie Hebdo: eine Erdogan-Karikatur

DB stellt ihre Rechenzentren ab: Cloud von Microsoft und Amazon

Derek Scally, geboren 1977, ist Korrespondent der Zeitung "Irish Times" in Berlin. Er studierte Journalismus an der Dublin City University. Seine Hauptthemen sind deutsche und europäische Politik, Wirtschaft und Kultur. Er ist häufiger Gast in Radio und Fernsehen, sowohl in Irland wie in Deutschland.