Der Tag mit Derek Scally Die Gastronomie erwacht wieder zu neuem Leben

Moderation: Axel Rahmlow

Derek Scally ist Korrespondent der Zeitung "Irish Times" in Berlin und analysiert das politische Geschehen. (Deutschlandradio / Uta Oettel)

Bundesweit sind an Pfingsten wieder Lokalbesuche möglich, aber die Gefahr der Pandemie ist keineswegs gebannt. Gastronomen und Gäste freuen sich über reges Leben in den Außenbereichen von Cafes und Restaurants.

Auch wenn das Wetter nicht überall mitspielt, füllen sich am Pfingstwochenende wieder die Außenbereiche der Cafes und Restaurants. Aber die Sorge bleibt, dass die Inzidenzen wieder steigen könnten, denn die Pandemie ist keineswegs vorbei. Wir sprechen darüber mit dem Journalisten Derek Scally, der als Auslandskorrespondent für die Zeitung "Irish Times" in Berlin arbeitet.

Weitere Themen der Sendung:

Nahost: Demonstrationen als Spiegel deutscher Befindlichkeit

Israel und Gaza: Brüchige Waffenruhe

Grüne: Anspruch und Wirklichkeit

Franziska Giffey: Rückzug als Neustart

Derek Scally, geboren 1977, ist Korrespondent der Zeitung "Irish Times" in Berlin. Er studierte Journalismus an der Dublin City University. Seine Hauptthemen sind deutsche und europäische Politik, Wirtschaft und Kultur. Daneben spricht er in Irland wie in Deutschland regelmäßig in Radio und Fernsehen.