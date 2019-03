Der Tag mit Derek Scally Brexit-Aufschub in der Debatte

Moderation: Korbinian Frenzel

Der irische Journalist Derek Scally lebt und arbeitet seit 2000 in Berlin (Deutschlandradio - Andreas Buron)

Die britischen Parlamentarier wollen einen Aufschub des Brexit Datums. Wie es nun weitergeht, besprechen wir mit dem irischen Journalisten Derek Scally. Weitere Themen sind Neuseeland nach den Anschlägen auf zwei Moscheen und die Unterstützung von Wissenschaftlern für die Klimaproteste.

Großbritannien hat nach den jüngsten Parlamentsabstimmungen um einen Aufschub des Brexit-Datums gebeten. Damit es dazu kommt, muss die EU diesem Wunsch bei ihrem Gipfel nächste Woche einstimmig zustimmen. Das ist bislang noch keine sichere Sache. Wir sprechen über mögliche Szenarien mit unserem Studiogast, dem irischen Berlin-Korrespondenten der Tageszeitung "Irish Times", Derek Scally.

Neuseeland unter Schock

Nach den bewaffneten Angriffen auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch steigen die Opferzahlen stündlich. Die Polizei spricht inzwischen von 49 Toten und unzähligen Verletzten. Premierministerin Jacinda Ardern sprach von "einem der schwärzesten Tage" für Neuseeland. Die Bluttat sei offenbar gut geplant gewesen. Die Terroralarmstufe in Neuseeland sei angehoben worden.

Wissenschaftler unterstützen Klima-Protest

Zur Debatte über die heutigen Schülerproteste für mehr Klimaschutz kommt der Physiker Klaus Jäger zu uns ins Studio. Er arbeitet als Solarforscher am Berliner Helmholtz-Zentrum und gehört zu den zahlreichen Wissenschaftlern, die die Demonstrationen der Jungen und Mädchen ausdrücklich unterschützen. Jäger berichtet von seinem Engagement und den Eindrücken auf der Berliner Protestkundgebung.

In ihrer Kolumne widmet sich die Köchin Sarah Wiener dem Fasten und der Frage, wann Verzicht zum Genuss wird.

(gem)

Derek Scally, geboren 1977, ist seit bald 20 Jahren der Korrespondent der Zeitung "Irish Times" in Berlin. Er studierte zuvor Journalismus an der Dublin City University. Seine Haupthemen sind deutsche und europäische Politik, Wirtschaft und Kultur. Er ist häufiger Gast im Radio und Fernsehen, sowohl in Irland wie in Deutschland.