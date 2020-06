Der Tag mit Derek Scally Beginnt in der US-Gesellschaft jetzt die Zeit der "Heilung"?

Moderation: Anke Schaefer

Derek Scally (Deutschlandradio / Uta Oettel)

Der Tod von George Floyd und was daraus für die amerikanische Gesellschaft folgt: Darüber sprechen wir mit dem Journalisten Derek Scally. Weitere Themen: die Schulöffnungen, Wasserstoff als Energieträger und die Frage: Wird der Mord an Olof Palme aufgeklärt?

"Dein Vater wird die Welt verändert haben." Das sagte der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden in einer Videobotschaft zur Beerdigung George Floyds an die Adresse von Floyds Tochter. Und: "Jetzt ist die Zeit für Rassengerechtigkeit." Hat Biden Recht? Ist jetzt wirklich die Zeit für "Heilung" in den USA? Darüber sprechen wir mit Derek Scally, Korrespondent der "Irish Times" in Berlin.



Außerdem in der Sendung:

Entscheidung über Grenzöffnung und Reisen: Was lernen wir für die nächste Pandemie?

Der Mord an Olof Palme: In einer Pressekonferenz wurden nach 34 Jahren Einzelheiten vorgestellt

Schulöffnungen: Wieviel Digitalkompetenz retten wir in die Zukunft?

Wasserstoffstrategie der Bundesregierung: Wie nachhaltig ist sie?

Derek Scally, geboren 1977, ist seit fast 20 Jahren Korrespondent der Zeitung "Irish Times" in Berlin. Er studierte zuvor Journalismus an der Dublin City University. Seine Haupthemen sind deutsche und europäische Politik, Wirtschaft und Kultur. Er ist häufiger Gast in Radio und Fernsehen, sowohl in Irland wie in Deutschland.