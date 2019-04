Der Tag mit Christoph Stölzl Weimar feiert das Bauhaus

Moderation: Anke Schaefer

Neues Bauhaus-Museum in Weimar: Heute wird es eröffnet. (www.imago-images.de)

Per Festakt wird heute in Weimar das neue Bauhaus-Museum eröffnet. Unsere Mittagssendung ist deswegen live vor Ort. Mit unserem Gast Christoph Stölzl sprechen wir unter anderem über die Architektur des Museums und das Ausstellungskonzept.

In Weimar wird an diesem Freitag die Eröffnung des neuen Bauhaus-Museums gefeiert. Die Architektur- und Designschule war vor hundert Jahren in der thüringischen Stadt gegründet worden. Die Dauerausstellung zeigt rund tausend der etwa 13.000 Objekte, die die Klassik Stiftung Weimar gesammelt hat.

Unsere Mittagssendung kommt deswegen heute live aus dem Bauhaus-Museum. Unser Gast: der Kulturhistoriker Christoph Stölzl, dessen Tante Gunta Stölzl Weberin und Textildesignerin am Bauhaus war. Und die einzige Frau unter den Meistern der Kunstschule.

Mit Stölzl wollen wir die Architektur des Museums und das Ausstellungskonzept diskutieren, zudem ein wenig in den unbekannteren Ecken der Bauhaus-Geschichte stöbern. Und der Frage nachspüren, was Bauhaus heute bedeutet und wie man es modern denken kann.

Der Präsident der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, Christoph Stölzl. Seine Tante spielte eine bedeutende Rolle im Bauhaus-Universum. (picture alliance / dpa / Martin Schutt)

Christoph Stölzl ist Kulturhistoriker und eine prominente Stimme seines Fachs. Seit 2010 ist Stölzl Präsident der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar.