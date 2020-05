Der Tag mit Christoph Schwennicke Neues Länder-Wirrwarr bei den Corona-Lockerungen?

Moderation: Anke Schaefer

Der Journalist Christoph Schwennicke (imago stock&people)

Diese Woche werden Corona-Regeln gelockert, doch nun droht ein neues Durcheinander, was in welchem Bundesland erlaubt ist und was nicht. Wann wird sich das endlich ändern? Darüber sprechen wir mit unserem Gast, dem Journalisten Christoph Schwennicke.

Schulen, Friseure und auch viele Museen sollen ab heute wieder öffnen. Nach den wochenlangen Corona-Beschränkungen kehrt ein Stück Normalität zurück in das Leben der Bürger. Einige Bundesländer wollen auch bei den Kontakten noch einen Schritt weiter gehen. Droht nun ein neuer Flickenteppich? Darüber debattieren wir mit unserem heutigen Gast, dem Journalisten Christoph Schwennicke.

Weitere Themen unserer Sendung:

Neustart für Bundesliga: fatales Signal an die ganze Gesellschaft?

Politik im Panikmodus: Wie angemessen reagieren auf große Krisen?

EU-Geberkonferenz: Was passiert mit dem Geld für Corona-Impfstoff?

Mützenich-Debatte: Wohin mit den US-Atomwaffen auf deutschem Boden?

Christoph Schwennicke ist Chefredakteur des politischen Magazins "Cicero". Er wurde 1966 in Bonn geboren und studierte Germanistik, Politikwissenschaften sowie Journalistik in Bamberg. Von 2005 bis 2007 leitete er das Parlamentsbüro der "Süddeutschen Zeitung". Danach war er beim "Spiegel" stellvertretender Büroleiter der Hauptstadtredaktion.