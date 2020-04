Der Tag mit Christian Lindner Schwierige Oppositionsrolle in der Coronakrise

Moderation: Andreas Müller

Der FDP-Parteichef und liberale Fraktionschef im Bundestag, Christian Lindner, gehört derzeit zu den schärfsten Kritikern der Bundesregierung. (picture-alliance/dpa/Michael Kappeler)

Der FDP-Politiker Christian Lindner versucht als Oppositionspolitiker in der Coronakrise präsent zu bleiben. Es vergeht kaum ein Tag ohne seine Wortmeldungen, in denen er den Kurs der Bundesregierung scharf kritisiert.

In Krisenzeiten hat es die Opposition traditionell schwer, weil sie als Stunde der Exekutive gelten. Das bekommt auch die FDP zu spüren. Während sich die Regierenden als Krisenmanager profilieren, kämpft FDP-Chef Christian Lindner gegen den Bedeutungsverlust und sinkende Umfragewerte.

Er und seine Partei mahnen immer wieder an, die demokratischen Grundrechte auch während der Corona-Pandemie zu wahren. Über Kritik an der Bundesregierung und liberalen Gesundheitsschutz sprechen wir mit Lindner, der heute unser Studiogast ist.

Weitere Themen der Sendung sind:

Gedenken an Lenin: Lernen vom russischen Revolutionär?

Gesundheitssystem: Chancen und Gefahren der Privatisierung

Verfassungsbruch: Verteidigungsausschuß tagt zu Tornados

Coronakrise: Einwanderungsstopp und Ende der Globalisierung?

Christian Lindner, geboren 1979 in Wuppertal, ist FDP-Parteichef und liberaler Fraktionsvorsitzender im Bundestag. 2017 führte er seine Partei als Spitzenkandidat nach vier Jahren außerparlamentarischer Opposition wieder ins Parlament zurück. Lindner gehört der FDP seit 1995 an. Er studierte Politikwissenschaft, öffentliches Recht und Philosophie an der Rheinischen Friedrich‐Wilhelms‐Universität Bonn. Von 1997 bis 2004 war Lindner Inhaber einer Werbeagentur und Mitbegründer einer IT-Firma.