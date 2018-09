Der Tag mit Christian Höppner Warum ist Musikunterricht unverzichtbar?

Moderation: Anke Schaefer

Unser heutiger Studiogast: Christian Höppner (DMR)

Musiklehrer beklagen, ihr Fach werde an den Schulen immer weiter abgewertet. Wie lässt sich das ändern, fragen wir Christian Höppner, den Präsidenten des Deutschen Kulturrates. Weitere Themen: Kauders Gegenkandidat, das Diesel-Debakel und die DAU-Debatte.

Wenn am Mittwoch mehr als 1.500 Musiklehrer zu ihrem Kongress in Hannover zusammenkommen, wird es um den vernachlässigten Musikunterricht an den Schulen gehen. Dabei sei dieser "unverzichtbar", wie der ehemalige bayerische Kunstminister Thomas Goppel (CSU) der Süddeutschen Zeitung sagte - und zwar für die Entwicklung der rechten Gehirnhälfte. Wird das an deutschen Schulen unterschätzt?

Kauder versus Brinkhaus

Das gab es zuletzt vor 45 Jahren: Der Chef der Unions-Bundestagsfraktion hat einen Gegenkandidaten. Gegen Volker Kauder, der den Job seit 13 Jahren macht und seither treu an der Seite der Kanzlerin steht, tritt sein Stellvertreter Ralph Brinkhaus an. Erleben wir den Beginn neuer politischer Gepflogenheiten?

Scheuers Ideen zum Diesel

Verkehrsminister Scheuer will laut "Handelsblatt" die Besitzer bestimmter Diesel-Fahrzeuge an den Umbaukosten zur Nachrüstung beteiligen. Es gehe um zwanzig Prozent bzw. höchstens 600 Euro. Wie dreist ist der Vorschlag?

Eine Chance für das DAU-Projekt?

Keine Mauer in Berlins Mitte: Vor wenigen Tagen entschied das Bezirksamt Berlin Mitte, das umstrittene Kunstprojekt DAU wegen Sicherheitsbedenken zu untersagen. Die Veranstalter wollen sich aber nicht geschlagen geben und hoffen auf eine Lösung bis zum Ablauf der vereinbarten Frist an diesem Freitag. Soll man dem Projekt noch eine Chance geben?

Christian Höppner, Jahrgang 1956, ist Cellist, Dirigent, Präsident des Deutschen Kulturrates und Generalsekretär des Deutschen Musikrates. Seit 1986 unterrichtet er Violoncello an der Universität der Künste in Berlin.