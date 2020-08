Der Tag mit Christian Höppner Maloche gegen Prunk und Pomp

Moderation: Anke Schaefer

Gast in unserer Mittagssendung: Christian Höppner. (Christoph Soeder/dpa/picture alliance)

Angela Merkel ist in Sachen Kanzlerkandidatur unterwegs. Wissenschaftler halten volle Konzertsäle für möglich. Bringt Grundeinkommen mehr Gerechtigkeit? Israelische Kampfjets fliegen über Deutschland. Und: Julia Klöckner will Gassi-Pflicht für Hunde.

Angela Merkel kommt nach Nordrhein-Westfalen - und besucht Ministerpräsident Armin Laschet, den möglichen Kanzlerkandidaten der CDU für die nächste Bundestagswahl. Laschet will sich als bescheiden inszenieren und hat in die Zeche Zollverein eingeladen, nachdem Konkurrent Markus Söder beim Besuch der Kanzlerin in Bayern noch auf Prunk im Schloss gesetzt hatte.

Zwei sehr unterschiedliche Männer, zwei sehr unterschiedliche Stile: Wer wird sich durchsetzen? Wer wäre der bessere Kanzler? Das diskutieren wir mit Christian Höppner, Generalsekretär des Musikrates. Er ist heute unser Gast in der Mittagssendung.

Weitere Themen:

Institute der Charité Berlin halten volle Musiksäle bei klassischen Konzerte für möglich: Zu schön um wahr zu sein?

Musikunterricht unter Coronabedingungen: Chance für die Kreativität?

Das DIW startet eine Studie zum Grundeinkommen: mehr Verteilung, mehr Gerechtigkeit?

Julia Klöckner plant die Gassi-Pflicht: Gedanken zur Mensch-Tier-Beziehung

Erste gemeinsame Übung von israelischen und deutschen Kampfjets über deutschem Boden

Christian Höppner, Jahrgang 1956, ist Cellist, Dirigent, Generalsekretär des Deutschen Musikrates und ehemaliger Präsident des Deutschen Kulturrates. Seit 1986 unterrichtet er Violoncello an der Universität der Künste in Berlin.