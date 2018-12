Der Tag mit Christian Demand Brauchen wir mehr Kontroversen?

Moderation: Axel Rahmlow

Unser Studiogast: Der Publizist und Kunsthistoriker Christian Demand. (Deutschlandradio - Andreas Buron)

In seiner Weihnachtsansprache fordert Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mehr Dialogbereitschaft. Wir sprechen mit dem Kunsthistoriker Christian Demand, darüber, was das eigentlich bedeutet. Außerdem Thema: Die Kultur des Schenkens und der Fall Relotius.

"Redet miteinander! Sprecht mit Menschen die nicht eurer Meinung sind", fordert Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Weihnachtsansprache. Die Aufforderung zur politischen Debatte hat sich in diesem Jahr zu seinem Leitthema entwickelt. Brauchen wir also mehr Kontroversen? Reden die Deutschen zu wenig miteinander, tauschen sich zu selten aus? Diese Fragen wollen wir mit unserem Studiogast Christian Demand, dem Herausgeber der Zeitschrift "Merkur", diskutieren.

Mehr Kontrollen im Journalismus

"Geschenke sind Werkzeuge, die sich dazu eignen, Menschen zu beschämen", sagt in unserem Politischen Feuilleton der Kunstwissenschaftler Daniel Hornuff. Was meint der Kulturphilosoph Christian Demand dazu? Auch das wollen wir wissen. Ebenso ein Thema: Der Fall Relotius, brauchen wir mehr Kontrolle im journalistischen Geschäft? Wie werden eigentlich die Beiträge geprüft, die im "Merkur" erscheinen?

Christian Demand ist Kunsthistoriker und Kulturphilosoph. Seit 2012 ist er Herausgeber der Zeitschrift "Merkur".