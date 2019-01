Der Tag mit Caroline Fetscher Über die Taktik der Linken und Kinderarmut

Moderation: Julius Stucke

Caroline Fetscher (Deutschlandradio / Manfred Hilling)

Die Themen der heutigen Sendung: Was steckt hinter dem Europapolitiktreffen der AfD? Wie will sie die Linke mit Blick auf nahende Landtagswahlen positionieren? Was tun gegen Kinderarmut? Und: In Bayern schneit es - und wir wittern die nächste Winterkatastrophe.

"Europapolitik" steht drauf, auf dem Treffen der AfD in Riesa, Sachsen. Aber was steckt noch drin? Wir sprechen mit unserem Studiogast, der Journalistin Caroline Fetscher, darüber, welche Rolle es für die AfD spielt, das einer ihrer radikaleren Vertreter, André Poggenburg, der ehemalige AfD-Landes- und Fraktionschef in Sachsen-Anhalt, nun mit einer eigenen Partei auftreten will.

Die Taktik der Linken

Ein weiteres Thema: Die Linke hat viel gestritten - auch über die "Aufstehen"-Bewegung die Sahra Wagenknecht mitinitiiert hat. Aber nun scheinen sich erstmal alle wieder hinzusetzen und ein bisschen Frieden spielen zu wollen. Ist das eine gute Taktik der Partei vor den - für die Linke wichtigen - Wahlen im Herbst in Brandenburg, Sachsen und Thüringen?

Grundschüler in Pirna bekommen ein kostenloses Frühstück vor Unterrichtsbeginn. Denn viele Kinder aus armen Familien kommen mit leerem Magen zur Schule. (picture alliance/dpa - Monika Skolimowska)

Kinderarmut - was hilft?

Außerdem sprechen wir über Kinderarmut: Deutschland ist nach wie vor ein Land, das sich ziemlich viel Kinderarmut "leistet". Die Politik will nun etwas dagegen tun – finanzielle Extras, kostenloses Mittagessen in der Schule, Zuschüsse für Nachhilfe und mehr. Viele Verbände sagen: das ist vor allem starke Bürokratie und hilft zu wenig. Die SPD denkt deshalb noch ein bisschen weiter und über eine Kindergrundsicherung nach. Ein guter Gedanke?

Zum Schluss: das Wetter

Auch wer nicht in Bayern wohnt, kommt gerade kaum dran vorbei. Am Schnee. Die einen sagen: "Das ist halt Winter, macht mal halblang!" Andere nutzen dramatische Formulierungen von der "Winterkatastrophe", der "weißen Plage" oder ähnlichem...

Caroline Fetscher ist Redakteurin des Berliner "Tagesspiegel". Zu ihren Themen gehören gesellschaftliche Debatten in den Bereichen Kultur und Politik, insbesondere Menschenrechte und Kinderschutz.