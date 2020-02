Der Tag mit Caroline Fetscher Schüsse in Hanau: Wieder rechter Terror?

Moderation: Anke Schaefer

Caroline Fetscher

Nach den Schüssen in Hanau mit elf Toten ermittelt der Generalbundesanwalt. Das ist unser erstes Thema mit der Journalistin Caroline Fetscher. Außerdem: Thüringen-Krise, neuer Job für Grenell, Johnsons Pläne für die BBC.

In der hessischen Stadt Hanau hat ein Mann neun Menschen an zwei Tatorten erschossen. Später fand die Polizei den mutmaßlichen Täter tot in einer Wohnung, in der sich eine weitere Leiche befand. Der Generalbundesanwalt übernahm noch in der Nacht die Ermittlungen wegen Terrorverdachts. Die Ermittler fanden ein Bekennerschreiben und ein Video mit zahlreichen Verschwörungstheorien des mutmaßlichen Täters. Nach den Verbrechen des NSU, der Ermordung des Politikers Walter Lübcke, dem Anschlag auf die Synagoge in Halle handelt es sich offensichtlich wieder um rechten Terror. Man müsse aufgrund aufgefundener Materialien davon ausgehen, "dass es sich um einen rechtsradikalen, ausländerfeindlichen Hintergrund handelt", sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann nach einer Telefonschalte der Innenminister von Bund und Ländern.

Weitere Themen in der Sendung:

* Links-Rechts-Debatte in Thüringen: Versagt das Krisenmanagement?

* Aufarbeitung: Wie verstrickt war die CDU in der gesamtdeutschen Geschichte?

* Richard Grenell wird Geheimdienstkoordinator: Weggang eines loyalen Trumpiers

* Boris Johnson will BBC stutzen: Anfang vom Ende einer Institution?

Caroline Fetscher ist Autorin des Berliner "Tagesspiegel". Zu ihren Themen gehören gesellschaftliche Debatten in den Bereichen Kultur und Politik, insbesondere Menschenrechte und Kinderschutz.