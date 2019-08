Der Tag mit Caroline Fetscher Militärmacht Europa?

Moderation: Anke Schaefer

Was ist vom Vorschlag des Grünen-Chefs Robert Habeck zu halten, Deutschland solle sich an einer Militärmission im Persischen Golf beteiligen? Außerdem sprechen wir über die Perspektiven von Fridays for Future, rechten Terror in den USA und die Afghanistan-Konferenz in Katar.

Als der Bundestag 1999 unter der rot-grünen Regierung von Gerhard Schröder und Joschka Fischer dem Einsatz der Bundeswehr im Kosovo-Konflikt zustimmte, sahen viele Grüne darin einen Tabubruch. Zwanzig Jahre später ist es Grünen-Chef Robert Habeck, der eine Beteiligung Deutschlands an einer Militärmission im Persischen Golf ins Spiel bringt.

Wenn alle diplomatischen Mittel ausgeschöpft seien, könne man sich eine Beteiligung Deutschlands an einer europäischen Mission zum Schutz von Handelsschiffen vorstellen. "Wenn das hilft zu deeskalieren und es eine klare Rechtsgrundlage gibt", so Habeck in der "Passauer Neuen Presse".

Rechter Terror in den USA

Was ist von diesem Vorschlag zu halten? Und was sagt er über die Entwicklung der Grünen aus? Darüber sprechen wir mit der Journalistin Caroline Fetscher vom Berliner "Tagesspiegel".

Außerdem in der Sendung:

Fridays for Future: Wie geht es weiter? Und zwingt die Bewegung die Politik zum Umdenken?

Waffengewalt in den USA: Wie groß ist die Gefahr, die von jungen, weißen, rechts eingestellten Männer ausgeht?

Afghanistan-Konferenz in Katar: Wie kann Frieden gelingen?

Caroline Fetscher ist Redakteurin des Berliner "Tagesspiegel". Zu ihren Themen gehören gesellschaftliche Debatten in den Bereichen Kultur und Politik, insbesondere Menschenrechte und Kinderschutz.