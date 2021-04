Der Tag mit Brigitte Fehrle Bundesnotbremse - wie viel Widerstand kommt aus den Ländern?

Moderation: Nicole Dittmer

Mit der Journalistin Brigitte Fehrle sprechen wir außerdem über die Frage, ob der Kanzlerkandidatenstreit in der Union das Vertrauen in die Politik beschädigt. (picture alliance/dpa/Berliner Zeitung)

Nach kontroverser Debatte im Bundestag äußern jetzt auch die Länder Bedenken gegen die "Bundesnotbremse". Wird in Sachen Mietendeckel der Bund aktiv? Söder oder Laschet - sind Umfragen der neue Goldstandard in der Politik? Und: die Beisetzung von Prinz Philip auf Schloss Windsor.

Ein bundeseinheitlicher Mechanismus zum Inkraftsetzen von Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie - so will es die Bundesregierung. Doch nicht alle Länder wollen mitziehen. Saarlands Regierungschef Tobias Hans (CDU) etwa findet die Pläne zu unflexibel und sein hessischer Amtskollege Volker Bouffier (ebenfalls CDU) verweist auf rechtliche Bedenken, was die vorgesehene Ausgangssperre angeht. Was heißt das für eine mögliche Entscheidung im Bundesrat? Darüber sprechen wir mit der Journalistin Brigitte Fehrle.

Außerdem in der Sendung:

Mietendeckel in Berlin gescheitert - kommt jetzt eine bundeseinheitliche Lösung?

Machtkampf in der Union - sind Umfragen der neue Goldstandard in der Politik?

Glaubwürdigkeit in der Politik - zerstört der Kanzlerkandidatenstreit der Union das Vertrauen?

Abschied von Prinz Philip - Beisetzung auf Schloss Windsor

Brigitte Fehrle, 1954 in Stuttgart geboren, arbeitete nach dem Studium zunächst für den "Süddeutschen Rundfunk" und die "taz". In den 1990er-Jahren wechselte sie zur "Berliner Zeitung" und stieg dort 2001 zur stellvertretenden Chefredakteurin auf. 2006 ging sie in gleicher Position zur "Frankfurter Rundschau". Bis Februar 2009 leitete sie das Berliner Büro der "Zeit". Dann kehrte Fehrle als stellvertretende Chefredakteurin zurück zur "Berliner Zeitung". Von 2012 bis Oktober 2016 war sie dort Chefredakteurin. Heute ist sie als freie Autorin tätig.