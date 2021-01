Der Tag mit Birgit Marschall Was bringen die neuen Corona-Maßnahmen? Moderation: Anke Schaefer

Warum der Handel vom Coronajahr profitiert hat, erklärt uns die Wirtschaftsjournalistin Birgit Marschall von der "Rheinischen Post". (Axel Schön)

Die Verschärfung des Lockdowns und wie wir trotzdem gut durch den Winter kommen können, die Impfskepsis in Teilen des medizinischen Personals, die Umsatzrekorde des Handels im Coronajahr und die Stichwahlen in Georgia - das sind die Themen der heutigen Sendung.

Fortgesetzter Lockdown, Bewegungseinschränkungen in Corona-Hotspots, verschärfte Kontakbeschränkungen: Angesichts der unklaren Infektionszahlen und der angespannten Situation in vielen Krankenhäusern haben sich Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder auf eine härtere Gangart in der Coronakrise verständigt. Doch bringen die neuen Maßnahmen wirklich genug? Darüber sprechen wir mit der Journalistin Birgit Marschall von der "Rheinischen Post".

Außerdem in der Sendung:

Impfskepsis: Wie gehen wir mit der Impfeskepsis von Pflegerinnen und Ärzten um?

Umsatzrekorde trotz Corona: Warum war das Handelsjahr so gut?

Trotz Kontakt- und Bewegungsbeschränkungen: Wie kommen wir mental gut durch den Winter?

Stichwahlen in Georgia: Was bedeutet das für die US-Bundespolitik?

Die Journalistin Birgit Marschall arbeitet im Berliner Büro der "Rheinischen Post". Sie ist dort vor allem für Wirtschafts- und Finanzpolitik zuständig. Davor berichtete die Diplomvolkswirtin zehn Jahre lang für die Zeitung "Financial Times Deutschland" aus Berlin.