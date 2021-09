Der Tag mit Birgit Marschall Über den Umgang mit Hass und Hetze

Moderation: Axel Rahmlow

Beschäftigt sich vor allem mit Finanz-, Wirtschafts- und Sozialpolitik: die Journalistin Birgit Marschall. (Axel Schön)

Abhängen? Debatte um "Hängt-die-Grünen"-Plakat. Die Mehrheit der Deutschen ist für eine Bürgerversicherung. Lobbycontrol legt den Jahresbericht vor. Warum kommt Corona nicht in Wahlprogrammen vor? Und: Verliert die CSU auf Bundesebene an Bedeutung?

Wie umgehen mit Hass und Hetze? Und wo verläuft die Grenze zur freien Meinungsäußerung? In Sachsen und Bayern hat die Partei "Der III. Weg" Wahlplakate mit den Slogans "Hängt die Grünen!" und "Wählt deutsch!" aufgehängt. Während die in Bayern entfernt wurden, sieht die Staatsanwaltschaft Sachsen laut Pressemeldungen keine strafrechtliche Relevanz, da man nicht wisse, wer konkret angesprochen werde. Wir fragen die Hauptstadtjournalistin Birgit Marschall, was sie von dieser Begründung hält.

Weitere Themen der Sendung:

Covid-19: Wie geht es weiter – auch mit der nächsten Bundesregierung?

CDU/CSU: CSU laut Umfrage unter 30 Prozent in Bayern, droht bundespolitischer Bedeutungsverlust?

Bürgerversicherung: Die Mehrheit der Deutschen (69 Prozent) ist dafür

Lobbycontrol: Wen die Initiative für Transparenz und Demokratie am meisten kritisiert

Birgit Marschall ist Korrespondentin in Berlin. Nach Stationen bei der Berliner Morgenpost, der Wirtschaftswoche, der Berliner Zeitung und der Financial Times Deutschland berichtet sie seit 2010 aus Berlin für die Rheinische Post. Ihre Schwerpunkte sind die Finanz-, Wirtschafts- und Sozialpolitik sowie Bündnis 90/Die Grünen.