Der Tag mit Bijan Moini Lassen sich gesellschaftliche Probleme durch Technik lösen?

Moderation: Anke Schaefer

Autor einer bedrückenden Dystopie: der Deutsch-Iraner Bijan Moini (privat)

Die Rolle öffentlich-rechtlicher Medien in der digitalen Welt, das Grundgesetz und sein Regelungskompetenz für die Probleme des Internet-Zeitalters und: Technik als universeller Problemlöser - darüber sprechen wir mit dem Rechtsanwalt Bijan Moini live auf der Republica in Berlin.

Wie wäre es eigentlich, wenn ganz Deutschland von einem Algorithmus gesteuert würde? Er zahlt jedem ein Grundeinkommen und ermöglicht allen ein sorgenfreies Leben. Er bestimmt die Zusammensetzung des Parlaments und verhindert durch intensives Datensammeln, dass Kriminalität überhaupt erst entsteht. Das ist das Szenario von Bijan Moinis Debütroman "Der Würfel". Eine bedrückende Dystopie, in welche Gesellschaft uns eine durchdigitalisierte Welt führen könnte. Wie realistisch ist dieses Szenario und wie weit sind wir auf diesem Weg? Wie weit sind wir in der Wirklichkeit auf diesem Weg? Das fragen wir den Rechtsanwalt und Autor.

Weitere Themen der Sendung, die heute live von der Republica in Berlin kommt:

Gesellschaftliche Probleme mit Technik lösen - geht das? Außerdem: Das Grundgesetz wird 70 - wie tauglich ist das Verfassungswerk, um die Herausforderungen des digitalen Zeitalters zu bewältigen? Sowie: Welche Rolle sollen die öffentlich-rechtlichen Medien in der digitalen Welt spielen?

Moini ist Jurist, Bürgerrechtler, Autor und digital native mit deutsch-iranischen Wurzeln. Nach beruflichen Stationen im Ausland, u.a. in Hongkong, arbeitete er als Anwalt für eine Berliner Wirtschaftskanzlei. Er kündigte, um seinen in diesem Jahr erschienenen Debütroman "Der Würfel" zu schreiben, in dem eine künstliche Intelligenz die Geschicke der Menschen steuert. Derzeit koordiniert Moini die Verfassungsbeschwerden der Gesellschaft für Freiheitsrechte und schreibt und spricht über die Themen Digitalisierung, Überwachung und Datenschutz. Moini ist Mitglied der von Bündnis 90/Die Grünen.