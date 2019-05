Der Tag mit Bettina Gaus Ist es wieder Zeit, die Systemfrage zu stellen?

Moderation: Axel Flemming

Bettina Gaus (dpa/picture alliance/Karlheinz Schindler)

Deutschland diskutiert über "Enteignung". Welche Alternativen gibt es zum Kapitalismus? Außerdem sprechen wir in der Sendung über die Afrika-Reise der Kanzlerin, die Stimmung in der CDU, Rechtsextremisten in Plauen und den Mueller-Report.

Das sind die Themen in unserer Sendung mit der "taz"-Journalistin Bettina Gaus:

Sozialismus versus Kapitalismus: Ist es wieder Zeit, die Systemfrage zu stellen?

Die Aufregung um ein Interview des Juso-Vorsitzenden mit der Wochenzeitung "Die Zeit" reißt nicht ab. "Was heißt Sozialismus für Sie, Kevin Kühnert?" wurde er gefragt und schlug unter anderem vor, große staatliche Konzerne zu kollektivieren.



Kanzlerin in Afrika: Was hat die Reise gebracht?

Fluchtursachen bekämpfen oder Flucht bekämpfen? Was sind die europäischen Interessen in Afrika? Das fragen wir angesichts der zurückliegenden Kurzreise der Kanzlerin Merkel nach Burkina Faso, Mali und Niger.

"Kanzlerinnendämmerung": Trügt der Eindruck?

Die Stimmung beim Europa-Wahlkampf der CDU ist nicht gerade euphorisch. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer scheint der Partei keinen Schwung zu geben. Und die Kanzlerin? Sie regiert einfach immer weiter.

Aufmarsch in Plauen: Wie müssen wirksame Strategien gegen rechts aussehen?

Am 1. Mai zogen Rechtsextremisten der Partei "Der III. Weg" durch Plauen in Sachsen. Die Demonstranten trugen braun-beige T-Shirts – wie uniformiert –, hatten Trommeln und Fahnen dabei. Die Polizei schritt nicht ein, nun steht die Landesregierung in der Kritik.

Mueller-Report: Doch ein größeres Problem für die Republikaner?

Im Streit um den Umgang mit den Erkenntnissen aus der Russland-Affäre bahnt sich eine neue Eskalation zwischen den Demokraten im Kongress und US-Justizminister William Barr an. Dieser hatte sich einer Befragung vor dem Repräsentantenhaus verweigert.

Bettina Gaus ist politische Korrespondentin der "tageszeitung" (taz), von 1996 bis 1999 leitete sie das Parlamentsbüro der Zeitung. Gaus besuchte die Deutsche Journalistenschule in München. 1983 bis 1989 war sie Politik-Redakteurin beim deutschsprachigen Programm der Deutschen Welle. Von 1989 bis 1996 berichtete sie mit Sitz in Nairobi für ARD-Sender und Nachrichtenagenturen über Afrika.