Moderation: Julius Stucke

Annalena Baerbock und ihr verpatzter Wahlkampfstart, die Rolle der G7 in einer Welt nach Corona, die Fußball-EM in einer Welt mit Corona und die Diskussion um die Rente mit 68 - die Themen heute. Außerdem: Wie kommen wir aus den coronabedingten persönlichen Einschränkungen heraus?

Nach anfänglicher Euphorie bekommt die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock jetzt ordentlich Gegenwind zu spüren - auch wegen geschönter Angaben in ihrem Lebenslauf. Ist sie noch eine glaubwürdige Kanzlerkandidatin? Das fragen wir die Journalistin Bettina Gaus.

Bettina Gaus war viele Jahre politische Korrespondentin der "tageszeitung" (taz) in Berlin. Von 1996 bis 1999 leitete sie das Parlamentsbüro der Zeitung. Sie absolvierte die Deutsche Journalistenschule in München und war danach von 1983 bis 1989 Politikredakteurin beim deutschsprachigen Programm der Deutschen Welle. Von 1989 bis 1996 berichtete sie als Korrespondentin in Nairobi für ARD-Sender und Nachrichtenagenturen über Afrika. Seit kurzem arbeitet sie für spiegel.de