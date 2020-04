Der Tag mit Bettina Gaus Hoffnung auf baldige Lockerung der Coronaregeln

Moderation: Axel Flemming

Die taz-Journalistin Bettina Gaus (picture-alliance/Geisler-Fotopress)

Die Bundesregierung warnt vor einer zu frühen Lockerung der Coronaregeln. Aber die Debatte über einen möglichen Ausstieg aus den Notmaßnahmen nimmt an Dringlichkeit zu, weil in der Bevölkerung viele auf baldige Veränderungen nach Ostern hoffen.

Zu Beginn des Ostertage haben Spitzenpolitiker vor einer zu raschen Aufhebung der Beschränkungen wegen der Coronakrise gewarnt. "Wir sehen einen ersten Silberstreif am Horizont, denn die Zahl der Neuinfektionen nimmt nicht mehr so stark zu", sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) der "Augsburger Allgemeinen". Dies sei der großen Disziplin in der Bevölkerung zu verdanken. "Wenn wir aber die Beschränkungen zu früh lockern oder aufheben, waren all diese Opfer möglicherweise umsonst."

Auch mehrere Ministerpräsidenten sprachen sich gegen eine verfrühte Lockerung aus. Die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyeretwa sagte, dass für sie der Schutz der Bevölkerung an erster Stelle stehe. Wir sprechen mit unserem Studiogast, der taz-Journalistin Bettina Gaus, darüber, wie wir gesund aus den Notmaßnahmen wieder aussteigen können.

Weitere Themen in der Sendung:

- Coronakrise macht Stimmung: Wenig sichtbare Opposition

- Europäische Union: Streit über Coronabonds und Flüchtlinge

- Gesundheitssysteme: In der Bewährungsprobe

- US-Wahlkampf: Die Chance der Demokraten?

Bettina Gaus ist politische Korrespondentin der "tageszeitung" (taz) in Berlin, von 1996 bis 1999 leitete sie das Parlamentsbüro der Zeitung. Sie absolvierte die Deutsche Journalistenschule in München und war danach von 1983 bis 1989 Politikredakteurin beim deutschsprachigen Programm der Deutschen Welle. Von 1989 bis 1996 berichtete sie als Korrespondentin in Nairobi für ARD-Sender und Nachrichtenagenturen über Afrika.