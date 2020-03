Der Tag mit Bertolt Meyer Warum haben Frauen immer noch gegen Vorurteile zu kämpfen?

Moderartion: Anke Schaefer

Psychologe Bertolt Meyer beschäftigt sich unter anderem mit Stereotypen. (laif/ Kathrin Harms)

Negative Vorurteile über Frauen scheinen unverwüstlich zu sein. Mit unserem Studiogast diskutieren wir über eine neue Uno-Studie dazu. Weitere Themen: Coronavirus, die Situation in Syrien und die Trägheit bei der Energiewende.

Sonntag ist Weltfrauentag. Eine von der Uno veröffentlichte Studie, die weltweit das Frauenbild repräsentativ Interviewter abfragte, zeigt: Vorurteile gegen Frauen sind selbst unter Frauen verbreitet. Selbst in fortschrittlichen Ländern wie Schweden, in denen Gleichheit alles gilt und wo man dies vielleicht nicht vermutet hätte. Zudem denkt mehr als ein Viertel der Befragten, es sei gerechtfertigt, dass Männer ihre Ehefrauen schlagen. Woher rührt dieses immer noch so negative Bild?

Weitere Themen der Sendung sind:

Die Situation im syrischen Idlib und die Verpflichtung der EU zu helfen

Das Coronavirus verbreitet sich immer weiter und droht, das öffentliche Leben vollends lahmzulegen. Ist das auch eine Chance für Entschleunigung?

Lässt die Trägheit der Verhaltensänderung die Energiewende tragisch scheitern? Beispiel: Kohleausstieg

Der Psychologe Bertolt Meyer ist seit 2014 Professor für Organisations- und Wirtschaftspsychologie an der Technischen Universität Chemnitz. In Medien wird er wegen seiner Hightech-Armprotheseals auch als "der Forscher mit der surrenden Hand" beschrieben. Seine Forschungsschwerpunkte: Diversität in der Arbeitswelt, Stereotype, Aspekte der Führung und psychische Gesundheit