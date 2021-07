Der Tag mit Bertolt Meyer Staatliche Hilfe nach der Flutkatastrophe

Moderation: Anke Schaefer

Der Psychologe Bertolt Meyer von der TU Chemnitz fordert nach den Erfahrungen in den Hochwassergebieten ein Umdenken. (privat)

Die Bundesregierung will in den Hochwasserregionen nun zügig helfen. Geplant sind Soforthilfen für die Menschen in den betroffenen Ortschaften, aber auch ein Aufbauprogramm für die stark zerstörte Infrastruktur.

Die Schäden in den Hochwassergebieten von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sind riesig. Der Wiederaufbau überfordert Kommunen und Landkreise. Die Bundesregierung sieht in der Notlage eine gesamtdeutsche Aufgabe und will heute zunächst Direkthilfen in Millionenhöhe auf den Weg bringen. Wir sprechen darüber mit dem Organisationspsychologen Bertolt Meyer.

Weitere Themen der Sendung:

Vor dem Unwetter: Schwierige Warnung

Bundesverfassungsgericht: Verhandlung über Merkels Neutralitätspflicht

Ausspähen mit Pegasus: Mehr Schutz für Kommunikationssysteme

Wandel in der Pandemie: Weniger Geschäftsreisen

Der Psychologe Bertolt Meyer ist seit 2014 Professor für Organisations- und Wirtschaftspsychologie an der Technischen Universität Chemnitz. In den Medien wird er wegen seiner Hightech-Armprothese auch als "der Forscher mit der surrenden Hand" beschrieben. Seine Forschungsschwerpunkte sind Diversität in der Arbeitswelt, Stereotype, Aspekte der Führung und psychische Gesundheit.