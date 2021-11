Der Tag mit Basil Kerski Abtreibungsgesetz bis Justizreform: Versinkt Polen in Rechtlosigkeit?

Moderation: Korbinian Frenzel

Heute bei uns zu Gast: der deutsch-polnische Publizist Basil Kerski, Chefredakteur des Magazins "Dialog". (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Mateusz Slodkowski)

Polen driftet immer weiter weg in rechtsstaatlicher Hinsicht, immer weiter weg von Europa. Versinkt das Land in der Rechtlosigkeit? Darüber sprechen wir mit dem Chefredakteur des Magazins Dialog Basil Kerski.

Polen ist ein europäischer Problemfall geworden. Ob Justizreform oder Abtreibungsrecht - das Land pocht darauf, sich nicht an die in der EU geltenden Rechtsnormen halten zu müssen. Wohin steuert das Nachbarland? In eine Form der Rechtlosigkeit? Darüber sprechen wir mit unserem Gast, dem deutsch-polnischen Publizisten und Chefredakteur des Magazins Dialog.



Weitere Themen der Sendung:

Höchste Corona-Inzidenz. Wo bleibt die Politik?

SPD-Parteivorsitzende nominiert. Die richtige Entscheidung?

Sexueller Missbrauch. Läuft die Evangelische Kirche unter dem Radar?

"Wetten, dass ...?" als Quotenhit. Wie hat die ZDF-Show das geschafft?

Basil Kerski, deutsch-polnischer Publizist und Kulturmanager, ist Chefredakteur des Magazins "Dialog" und Direktor des Europäischen Solidarność-Zentrums in Danzig.