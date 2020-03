Der Tag mit Anna Sauerbrey Wie gut ist Merkels Krisenmanagement?

Anna Sauerbrey, Leiterin des Meinungs-Ressorts des Berliner "Tagesspiegels", im Studio von Deutschlandfunk Kultur. (Deutschlandradio / Sandra Ketterer)

Mit einem eindringlichen Appell an das Verantwortungsgefühl hat sich Kanzlerin Merkel in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung gewandt. Traf sie den richtigen Ton? Außerdem: Ultima Ratio Ausgangssperre, die Wirtschaft in der Coronakrise und das Verbot einer Reichsbürgergruppierung.

Es kommt jetzt auf jeden und jede von uns an: In ihrer Ansprache an die Bevölkerung appellierte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor allem an das Verantwortungsgefühl der Menschen hierzulande und ihre Bereitschaft, in dieser Krise im Interesse aller so weit möglich auf Sozialkontakte zu verzichten. Auch um schärfere Maßnahmen wie eine allgemeine Ausgangssperre zu verhindern. Ist das der richtige Ansatz? Darüber sprechen wir mit Anna Sauerbrey, Leiterin des Ressorts Meinung/Causa beim Berliner "Tagesspiegel."

Außerdem in der Sendung:

Ausgangssperre als Ultima Ratio - was man gegen unverantwortliches Verhalten in der Coronakrise tun kann

Die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise - was nach der Pandemie vielleicht sogar besser werden könnte

Zu lange unterschätzt? Innenminister Seehofer verbietet Reichsbürgergruppierung

Die Journalistin Anna Sauerbrey leitet das Ressort Meinung/Causa des Berliner "Tagesspiegels" und ist Mitglied der Chefredaktion. Die promovierte Historikerin kam 2009 als Volontärin zu der Zeitung. Sauerbrey schreibt außerdem für die "New York Times" eine monatliche Kolumne.