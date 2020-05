Der Tag mit Anna Sauerbrey Trotz Corona in den Urlaub fahren?

Moderation: Korbinian Frenzel

Anna Sauerbrey, Mitglied der Chefredaktion des Tagespiegel. (Tagesspiegel)

Ins Ausland reisen trotz Corona - ob das eine gute Idee für die Sommerferien ist, diskutieren wir mit der Journalistin Anna Sauerbrey. Weitere Themen: der Machtkampf in der AfD, die Zustände in der Fleischindustrie und der 70. Geburtstag von Thomas Gottschalk.

Was lange Zeit ausgeschlossen schien, könnte jetzt doch möglich sein: Trotz Corona Sommerurlaub im Ausland machen. In Italien zum Beispiel. Dort sollen am 3. Juni die Grenzen für touristische Aufenthalte geöffnet werden.

Ist das die richtige Entscheidung? Und trauen wir uns überhaupt schon wieder dorthin? Darüber sprechen wir mit der Journalistin Anna Sauerbrey, Mitglied der Chefredaktion des Berliner "Tagesspiegels".

Außerdem in der Sendung:

Machtkampf in der AfD: Bleibt Kalbitz Fraktionschef in Brandenburg?

Dunkelfeld: Wie schlimm sind die Zustände in der Fleischindustrie?

Perspektiven für die Kultur: Was taugen die Öffnungskonzepte?

Mr. Unterhaltung wird 70: Gottschalk forever?

Die Journalistin Anna Sauerbrey leitet das Ressort Meinung/Causa des Berliner "Tagesspiegels" und ist Mitglied der Chefredaktion. Die promovierte Historikerin kam 2009 als Volontärin zu der Zeitung. Sauerbrey schreibt außerdem für die "New York Times" eine monatliche Kolumne.