Der Tag mit Anna Sauerbrey Frankreich nach dem Brand von Notre-Dame

Moderation: Anke Schaefer

Anna Sauerbrey, Mitglied der Chefredaktion des Tagespiegel. (Tagesspiegel)

Ein Land in Schockstarre: der Brand der Kathedrale Notre-Dame de Paris trifft die Franzosen ins Herz. Wie geht es jetzt weiter, fragen wir die Journalistin Anna Sauerbrey. Außerdem in der Sendung: Sterbehilfe vor Gericht, Böhmermann gegen Merkel - und: wie die Bewegung #FridaysforFuture mit ihren Ikonen umgeht.

Die Kathedrale von Notre-Dame de Paris, Unesco-Welterbe und eines der Wahrzeichen der französischen Hauptstadt geht in Flammen auf. Was macht das mit dem Land? Und wie reagieren die Franzosen darauf? Das fragen wir unseren Studio-Gast Anna Sauerbrey vom Berliner "Tagesspiegel".

Außerdem in der Sendung:

Böhmermann gegen Merkel - der Satiriker will dem Kanzleramt per Gericht verbieten lassen, öffentlich zu erklären, dass sein sogenanntes "Schmähgedicht" gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayip Erdogan "bewusst verletzend" sei. Sowie: Greta als Heilsfigur - wie die #FridaysforFuture-Bewegung mit ihren Ikonen umgeht. Und: Sterbehilfe vor Gericht - das Bundesverfassungsgericht verhandelt das Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe in Deutschland.

Die Journalistin Anna Sauerbrey leitet das Ressort Meinung/Causa des Berliner "Tagesspiegels" und ist Mitglied der Chefredaktion. Die promovierte Historikerin kam 2009 als Volontärin zu der Zeitung. Sauerbrey schreibt außerdem für die "New York Times" eine monatliche Kolumne.