Der Tag mit Ann-Katrin Müller Was tun gegen die steigende Zahl der Wohnungslosen?

Moderation: Anke Schaefer

Studio-Gast: "Spiegel"-Redakteurin Ann-Katrin Müller (Maurice Weiss/Ostkreuz/Der Spiegel)

Welchen Konsequenzen sollten wir aus der Gewalttat in Frankfurt ziehen, bei der ein Achtjähriger getötet wurde? Weitere Themen: Klimaschutz und Grundgesetz und die steigende Zahl der Wohnungslosen. Zudem: AfD-Gründer Bernd Lucke kehrt zurück an die Uni Hamburg.

Die Tragödie im Frankfurter Hauptbahnhof beschäftigt uns heute: Wie ist die Gewalttat an einem kleinen Jungen einzuordnen? Und wie verändert dies unser Sicherheitsgefühl: Sind schärfere Kontrollen am Gleis ein sinnvolle Lösung?

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will den Klimaschutz im Grundgesetz verankern und stößt damit auf Widerstand in der Union. Ist das so einfach möglich – und gehört Klimaschutz überhaupt ins "GG"?

Immer mehr Wohnungslose

Die jüngsten Zahlen erschrecken: Rund 650.000 Menschen sind in Deutschland wohnungslos. Dazu gehören Obdachlose, aber auch jene Gering- oder Normalverdiener, die sich die Wohnungsmieten nicht mehr leisten können und deshalb kein neues Dach über dem Kopf gefunden haben. Sind sie Opfer einer verfehlten Wohnungspolitik geworden?

Der AfD-Gründer Bernd Lucke kehrt als VWL-Professor zurück an die Universität Hamburg. Die Studierenden im AStA laufen Sturm dagegen: Sie wollen den Mann, der in ihren Augen den Grundstein für die Rechtspopulisten heutigen Zuschnitts gelegt hat, nicht an der Hochschule haben.

Die Journalistin Ann-Katrin Müller wurde 1987 im Rheinland geboren, studierte Politikwissenschaften und European Studies in Bonn und London. Sie arbeitete anschließend bei Phoenix, dapd, der "Financial Times Deutschland" und dem WDR. Seit August ist sie Politikredakteurin im "Spiegel"-Hauptstadtbüro.