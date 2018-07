Der Tag mit Andres Veiel Ist es unchristlich, Gefährder abzuschieben?

Moderation: Korbinian Frenzel

Filmregisseur Andres Veiel (Carsten Kampf)

Er hätte gern eine öffentliche Antwort auf die Frage, ob es unchristlich sei, Gefährder abzuschieben, so Horst Seehofer gestern. Wir machen den Anfang und stellen die Frage unserem heutigen Studiogast, dem Regisseur Andres Veiel.

Weiterhin in der Sendung: Was der 20. Juli 1944 für das heutige Europa bedeutet. Sowie: Was die letzte Regierungspressekonferenz vor der Sommerpause bringt. Außerdem hat Andres Veiel einen Überraschungsgast mitgebracht.

Und wie jeden Freitag unsere Kolumne "Besser essen": Heute mit Sarah Wiener, die darüber spricht, welche Faktoren die Fleischqualität beeinflussen.