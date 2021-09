Der Tag mit Andreas Rödder Laschets letzte Chance

Moderation: Korbinian Frenzel

Blickt als CDU-Mitglied auf das "Zukunftsteam" von Armin Laschet: der Historiker Andreas Rödder. (picture alliance / dpa / Maurizio Gambarini)

Armin Laschet versucht es mit Offensive. Staatsakt für Kurt Biedenkopf: Was bleibt von seinem Politikstil? Sollen Arbeitgeber nach dem Impfstatus fragen dürfen? Debatte ohne Ende: der Holocaust und die Colonial Studies. Und: endlich wieder ABBA.

Die Union will mit einem achtköpfigen "Zukunftsteam" in die heiße Phase des Wahlkampfes starten und damit Druck auf die in Umfragen führende SPD ausüben. Kanzlerkandidat Armin Laschet stellte in Berlin vier Frauen und vier Männer vor, die für CDU/CSU in der Endphase des Wahlkampfes die Themen Finanzen, Klima, Sicherheit, Familie und Kultur vertreten sollen. Zum "Zukunftsteam" gehören unter anderem Digital-Staatsministerin Dorothee Bär und Friedrich Merz (Wirtschaft und Finanzen).

Kommt Laschet damit endlich aus der Defensive? Und wenn nicht, was bleibt ihm dann noch? In unserer Mittagssendung diskutieren wir darüber mit dem Historiker und CDU-Mitglied Andreas Rödder.

Die weiteren Themen:

Trauerstaatsakt für Kurt Biedenkopf: Was bleibt von seinem Politikstil?

In besonders sensiblen Bereichen sollen Arbeitgeber ihre Beschäftigen in Zukunft nach dem Impfstatus fragen dürfen

Der Holocaust und "die neuen Relativierer": Ist die Kritik an den Colonial Studies berechtigt?

ABBA kommt zurück: Aber warum nur als Hologramm?

Der Historiker Andreas Rödder ist Professor für Neueste Geschichte an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Zuletzt erschienen seine Bücher "Wer hat Angst vor Deutschland?" und "Konservativ 21.0". Rödder ist CDU-Mitglied.