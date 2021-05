Der Tag mit Amelie Deuflhard Hoffnung auf anhaltende Waffenruhe im Nahen Osten

Moderation: Anke Schaefer

Die Intendantin der Hamburger Kulturfabrik Kampnagel, Amelie Deuflhard, hofft auf die Rückkehr des Spielbetriebs. (picture-alliance / dpa / Daniel Reinhardt)

Elf Tage dauerten die heftigen Kämpfe zwischen Palästinensern und Israelis. Nun ist eine Waffenruhe in Kraft, aber eine Lösung des Nahostkonfliktes bringt sie nicht. Die Hoffnung ist dennoch groß, dass es zunächst ruhig bleibt.

Nach den erbitterten Gefechten auf beiden Seiten gilt nun eine Waffenruhe zwischen militanten Palästinensern und Israel. Nach dem Beginn der Feuerpause wurden zunächst keine neuen Raketenangriffe auf Israel aus dem Küstenstreifen gemeldet. Auch die israelische Armee stellte ihre Angriffe auf den Gazastreifen ein.

Beide Konfliktparteien warnten, sollte sich die Gegenseite nicht an die Abmachung halten, sei sie hinfällig. Wir sprechen übr die schwierige Lage in Nahost und deutsche Solidaritätsdemonstrationen mit der Theaterintendantin der Hamburger Kulturfabrik Kampnagel, Amelie Deuflhard.

Weitere Themen der Sendung:

Schneller als ihr Ruf: EU einigt sich auf EU-Impfzertifikat

Lehren aus der Pandemie: Wie der Kulturbetrieb wieder starten kann

Die Grünen: Probleme mit Nachzahlungen bei Baerbock und Özdemir

FFP2-Masken: Keine Pflicht mehr für Kinder

Amelie Deuflhard ist seit 2007 Intendantin von Kampnagel in Hamburg, Europas größtem Produktionszentrum für die Freien Darstellenden Künste. Die Theatermacherin wurde 1959 in Stuttgart geboren, studierte Romanistik, Geschichte und Kulturwissenschaften. Von 2000 bis 2007 war sie künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin der Sophiensaele in Berlin. 2004/2005 war sie Teil der künstlerischen Leitung von Volkspalast, einer festivalartigen Bespielung des Palastes der Republik.