Der Tag mit Almut Möller Warum der Bund Milliarden loswerden will

Moderation: Korbinian Frenzel

Die Politikwissenschaftlerin Almut Möller wird als Expertin desöfteren befragt: hier im Fernsehen bei "Maybrit Illner". (picture alliance/dpa-Zentralbild)

Bund und Länder wollen die Zukunft der Hochschulen sichern. Die Briten können sich doch noch entscheiden. Facebook greift durch. Und: Eine Studie offenbart Überraschendes über den Zusammenhalt in Europa.

Es geht um Milliarden: Bund und Länder wollen heute ihre Beratungen über die Zukunft des Hochschulpaktes abschließen. Der Bund will seine Zahlungen an die Universitäten verstetigen, um die Qualität der Studienplätze zu erhöhen und die weit verbreitete Befristung von Arbeitsverhältnissen einzudämmen.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hatte im Vorfeld angedeutet, die möglicherweise entscheidende Verhandlungsrunde könnte schwierig werden. Warum, besprechen wir heute in unserer Mittagssendung mit der Politologin Almut Möller.

Kommunalwahlen in Großbritannien

Weitere Themen auf unserer Agenda: Die Kommunalwahlen in Großbritannien und eine Studie, die Überraschendes über den Zusammenhalt in der EU zutage gefördert hat. Zudem beschäftigen wir uns mit dem Tag der Pressefreiheit und Facebook - das soziales Netzwerk hat Seiten von amerikanischen Rechtspopulisten und Hassrednern gesperrt.

Die Politologin Almut Möller leitet das Berliner Büro der Denkfabrik European Council on Foreign Relations, ECFR. Von 2002 bis 2008 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Centrum für angewandte Politikforschung (CAP) in München. Forschungsaufenthalte führten Möller an die Chinesische Volksuniversität in Peking (2006), das Al Ahram Center for Political and Strategic Studies in Kairo (2007) und das AICGS in Washington (2008). Ihre Forschungsschwerpunkte: Grundsatzfragen der Europäischen Union, die EU-Außen- und Sicherheitspolitik sowie die deutsche Europapolitik.